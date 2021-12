Simpele zege Juventus, maar gemopper over De Ligt: 'Hij moet zijn werk doen'

Juventus is door een eenvoudige 2-0 zege op Cagliari opgeklommen naar de vijfde plek in de Serie A. Dat is een plek onder Atalanta, dat niet verder kwam dan 0-0 bij Genoa.

Namens Juventus opende Moise Kean kort voor de rust de score met een knappe kopbal. In de 83ste minuut schoot Federico Bernardeschi de 2-0 binnen voor de sterkere Oude Dame.

Onrust rond De Ligt

Bij Juve stond Matthijs de Ligt in de basis. Rond de verdediger ontstond de afgelopen dagen enige onrust na uitspraken van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola in Studio Voetbal. Raiola sprak openlijk over een volgende stap voor de international en dat viel in Turijn niet in goede aarde.

"Tegenwoordig zijn spelers loyaler aan hun agenten dan aan hun club", liet directeur Maurizio Arrivabene weten. "De Ligt is een geweldige verdediger. Maar hij moet zijn werk doen, dan doen wij het onze."