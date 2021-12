Wintersporters hebben grote zorgen: 'Site lag eruit door grote aantal bezoekers'

Volgens De Graaf hebben veel Nederlanders een wintersport geboekt in Oostenrijk voor de kerstvakantie. "Dat komt natuurlijk door nieuwe boekingen, maar ook door boekingen die doorgeschoven zijn vanuit vorig jaar", zegt hij. Exacte cijfers zijn er niet, maar ook het platform Wintersport Live zegt dat veel hotels in Oostenrijkse wintersportgebieden volgeboekt zitten, voor een groot deel met Nederlanders.

"Onze website lag eruit door het grote aantal bezoekers", zegt Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging. Volgens hem willen veel mensen weten hoe de zaken ervoor staan in Oostenrijk. "Dit nieuws speelt heel erg, want mensen zijn echt extreem teleurgesteld. Er komen bij ons op de site dan ook veel reacties binnen."

Wintersporters die voor de kerstvakantie een reis hebben geboekt naar Oostenrijk, zitten sinds vanmiddag in grote onzekerheid: kan hun vakantie wel doorgaan? Aanleiding is een bericht van de krant Tiroler Tageszeitung over een mogelijke quarantaineplicht voor Nederlanders.

Alle Nederlanders die dan in Oostenrijk aankomen moeten in quarantaine . De quarantaineregel geldt in principe voor tien dagen, maar wordt opgeheven bij een negatieve PCR-test na vijf dagen. Volgens de krant komt het neer op een inreisverbod.

Ivo Eimermann van Wintersport Live herkent zich in het grote aantal teleurgestelde reacties. Via zijn socialemediakanalen krijgt hij van reizigers ook vaak de vraag of het een goed idee is om donderdag al te vertrekken en zo de quarantaineplicht voor te zijn. "Als je in Oostenrijk bent voordat de regels ingaan, dan hoef je zoals het er nu naar uitziet niet in quarantaine."

Snel naar de garage voor de dakkoffer

Miranda (echte naam bekend bij de redactie) rijdt met haar man en kinderen twee dagen eerder dan gepland richting skigebied Zell am See-Kaprun in Oostenrijk. "Als ik vijf dagen in quarantaine moet bij aankomst, dan ben ik de helft van mijn vakantie kwijt. Daarom vertrekken we nu al."

Patrick Bosman (52) uit Voorburg gaat ook op wintersport in Oostenrijk. Hij was sowieso al van plan om voor vrijdag in skigebied Serfaus-Fiss-Ladis te zijn, maar andere mensen in zijn groep wilden eigenlijk later vertrekken. "Een van hen ging vrijdag met het vliegtuig, maar die heeft voor de zekerheid toch omgeboekt naar een dag eerder."

Twee andere vrienden wilden volgens Bosman zondag het vliegtuig pakken. "Die pakken nu de auto en vertrekken donderdag al."

Tien jaar gewacht

Op sociale media regent het berichten van teleurgestelde wintersporters die niet voor vrijdag in Oostenrijk kunnen zijn. Wouter zegt op Twitter dat hij tien jaar heeft gewacht om weer op wintersport te kunnen. Dit jaar moest het gebeuren, maar de kans is nu aanwezig dat de vakantie niet doorgaat.

Ook Marcus baalt dat zijn wintersport op de helling staat: