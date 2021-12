Kopstukken Satudarah veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen

Vier leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot vijf jaar. Ze kregen de straf voor deelname aan een criminele organisatie en hadden allen een leidinggevende positie binnen de club, meldt de rechtbank Overijssel.

De hoogste straf was voor Michel B., die in 1990 medeoprichter was van de club. Twee andere leden kregen een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd en worden ook verdacht van witwassen. De vierde veroordeelde kreeg een celstraf van 42 maanden.

Volgens de rechter hebben de vier mannen acht jaar lang samen met anderen leiding gegeven aan Satudarah, een organisatie die het oogmerk had om criminele activiteiten te ondernemen. "Binnen de club hoorden afpersing, (levens)bedreiging, (zware) mishandeling, witwassen, verboden wapenbezit en drugshandel tot de gebruikelijke gang van zaken", zegt de rechter.

De rechter noemt de vier bepalend "bij het creëren en in stand houden van een cultuur van wetteloosheid, geweld en intimidatie".

Bad standing

De rechtbank noemde als voorbeeld van de criminele aard van de organisatie verklaringen van getuigen die met een 'bad standing' uit de club waren gezet. Dit is een verwijdering uit de club als iemand in de ogen van de leiding iets heeft gedaan om de club te schaden.

Bij een bad standing werd geweld gebruikt, en de verwijderde leden moesten een 'boete' betalen van 5500 euro en in sommige gevallen hun motor ook inleveren. Het geld van de bad standing werd volgens de rechter uiteindelijk witgewassen.

Tegen de vier mannen waren door het OM celstraffen tot 7 jaar geëist. Sinds 2018 is de motorclub als organisatie verboden in Nederland. De advocaten van de verdachten kondigden aan in beroep te gaan. De rechtszaak tegen een vijfde verdachte in deze zaak volgt waarschijnlijk komend voorjaar.