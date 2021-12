Coureur die Verstappen 'hielp', krijgt doodsbedreigingen Hamilton-fans

"Meer is er blijkbaar niet nodig om het slechtste naar boven te halen bij mensen die zogenaamd fan zijn van de sport. Wat me schokte, was de extreme toon van de haat en zelfs de doodsbedreigingen die ik ontving."

De haat en bedreigingen via internet kwamen van boze Hamilton-fans. Latifi schrijft in een openhartige verklaring geschokt te zijn door de berichten.

Formule 1-coureur Nicholas Latifi is op sociale media met de dood bedreigd vanwege zijn crash in de slotfase van de Grote Prijs van Abu Dhabi. Door die crash vorige week kwam er een safety car op de baan, waardoor Max Verstappen een nieuwe kans kreeg om Lewis Hamilton in te halen en zo de wereldtitel te veroveren.

A message from me after the events of Abu Dhabi https://t.co/uYj7Ct6ANQ pic.twitter.com/eThFec8nAi

De Williams-coureur zegt na zijn crash wel rekening te hebben gehouden met online haat en daarom Twitter en Instagram een paar dagen van zijn telefoon te hebben verwijderd.

"Het is de bittere realiteit van de wereld waarin we leven. Als sporter hoort het erbij dat je een dikke huid moet hebben, vooral als je in een positie bent waarin je kritisch wordt bekeken. Maar veel van de reacties die ik afgelopen week heb gekregen, gingen een grens over en waren zeer extreem", aldus Latifi.

"Sport is van nature competitief, maar moet mensen samenbrengen en niet uit elkaar drijven. Ik spreek me nu uit en hoop dat het een nieuwe discussie op gang brengt over online pesten en de drastische gevolgen die het kan hebben voor mensen en topsporters."

Team Hamilton steunt Latifi

Mercedes, het team van Hamilton, reageerde via Twitter op de verklaring van Latifi. "Blijf sterk, Nicholas Latifi, we staan aan jouw kant in de strijd tegen online haat en misbruik", schrijft Mercedes.