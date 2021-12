Van der Poel duikt met Kerst het veld in, maar is nog niet van 'kwaaltjes' af

Voor Roubaix sloeg Van der Poel al een aantal wedstrijden over omdat hij te veel last had van zijn rug. Van die klachten is hij nu nog niet helemaal af. "Het speelt af en toe wel op, maar over het algemeen ben ik in orde", aldus Van der Poel. "Ik hoop dat ik binnenkort van al die kwaaltjes verlost ben."

Van der Poel stelde zijn terugkeer in het veld met een week uit omdat een wond aan zijn knie nog niet goed genezen was. Parijs-Roubaix was in oktober zijn laatste wedstrijd op de weg. Daarna laste hij een pauze in om bij te tanken na een intensief seizoen op de racefiets en de mountainbike.

Mathieu van der Poel maakt op Tweede Kerstdag zijn rentree in het veld, maar hij is nog niet helemaal van zijn "kwaaltjes" af. Dat vertelde de wereldkampioen veldrijden bij een digitale persconferentie.

De wereldbekercross in het Belgische Dendermonde is zondag live te zien via NOS.nl en de NOS-app. De vrouwen gaan om 13.40 uur van start. Het duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert begint om 15.05 uur.

"Ik had wel gehoopt er vanaf te zijn door het te laten rusten na Roubaix, maar het speelt af en toe wel op. Ik hoop dat het me niet te veel gaat belemmeren. Het is wel een beetje frustrerend aan het worden", verzucht Van der Poel.

Met zijn knie gaat het inmiddels weer een stuk beter. "Ik was meer aan het cruisen met een vriend in een bos toen een wiel weggleed", vertelt hij over het ongelukkige voorval.

"Mijn knie lag helemaal open en toen ik na vier dagen weer ging trainen, kreeg ik erg veel last. Gelukkig ging het daarna snel beter, maar het heeft me al met al wel twaalf dagen gekost. De wond is nog niet dicht, maar ik kan alles weer."

'Wout lijkt beter dan vorig jaar'

Zondag begint Van der Poel bij de wereldbekercross in het Belgische Dendermonde aan zijn crossseizoen. Daar treft hij meteen zijn grote rivaal, Wout van Aert. Of de eerste veldrit meteen uitmondt in een traditionele strijd tussen de Belg en de Nederlander, is de vraag. "Ik weet niet of ik met hem de strijd al kan aangaan. Maar misschien verras ik mezelf wel", zegt Van der Poel daarover.

Van Aert was bij zijn rentree in het veld meteen oppermachtig. Bij de drie crossen die hij won, kwam hij met ruime voorsprong over de streep.

Van der Poel bekeek de prestaties van de Belg met interesse: "Ik had wel verwacht dat Wout goed zou zijn en mee zou doen om de overwinning. Maar de manier waarop hij won, was wel sterker dan verwacht. Hij lijkt beter te zijn dan vorig jaar. Dat is mooi om te zien."