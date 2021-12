Schiphol sluit niet-essentiële winkels alsnog

Het nieuws volgt op een uitspraak van demissionair premier Rutte vanmiddag in het coronadebat in de Tweede Kamer. Hij gaf aan dat het kabinet de gedeeltelijke uitzondering van luchthavens toch op wilde heffen, onder andere vanwege de maatschappelijke verontwaardiging, die hierover is ontstaan.

'Niet uit te leggen'

Rutte zei aanvankelijk de regels op de luchthaven gelijk te willen houden met de regels in andere landen. Maar de premier veranderde dinsdag van mening, omdat hem was opgevallen dat men het in de Kamer "een beetje ingewikkeld" vindt dat op het vliegveld andere regels gelden dan in de winkelstraat. Door de winkels toch te sluiten, lopen minder mensen door elkaar en is op het vliegveld minder personeel nodig, zei Rutte.

Een terecht besluit, volgens Tweede Kamerlid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. Zij had al een motie klaarliggen om druk op de regering te zetten om winkels te sluiten, voor het geval het kabinet daartoe vandaag zelf niet zou besluiten. "Het was duidelijk niet uit te leggen dat Schiphol uitgezonderd is van lockdownmaatregelen", zegt ze tegen NH Nieuws.