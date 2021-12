Schiphol moet niet-essentiële winkels sluiten, maar wanneer nog onduidelijk

Schiphol moet alle niet-essentiële winkels achter de paspoort- en beveiligingscontrole toch sluiten. Dat heeft demissionair premier Rutte vanmiddag gezegd in de Tweede Kamer in het coronadebat. De luchthaven was deels uitgezonderd van de lockdownmaatregelen, maar moet vanwege de maatschappelijke verontwaardiging nu de deuren alsnog dichtgooien, meldt NH Nieuws.

Eerder deze week lieten winkelmedewerkers op Schiphol aan journalisten van de regionale omroep weten woedend te zijn over de uitzonderingspositie van de luchthaven. Ze voelen zich niet voldoende beschermd tegen besmettingen, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, zoals mondkapjes, spatschermen en de 1,5 meter afstand.

Rutte zei aanvankelijk de regels op de luchthaven gelijk te willen houden met de regels in andere landen. Maar de premier veranderde dinsdag van mening, omdat hem was opgevallen dat men het in de Kamer "een beetje ingewikkeld" vindt dat op het vliegveld andere regels gelden dan in de winkelstraat. Door de winkels toch te sluiten, lopen minder mensen door elkaar en is op het vliegveld minder personeel nodig, zei Rutte.