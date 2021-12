Europees avontuur Vitesse op de tocht: Tottenham bereidt beroep voor

De tuchtcommissie van de UEFA besloot Tottenham een reglementaire nederlaag van 3-0 toe te kennen, omdat de laatste groepswedstrijd tegen Stade Rennais niet gespeeld kon worden. De Engelsen kampten namelijk met een fors aantal coronagevallen in de selectie.

Door die beslissing eindigde Vitesse met tien punten uit zes wedstrijden als tweede in de groep en dat betekende kwalificatie voor de volgende ronde van de Conference League.

'Zwaar teleurgesteld'

"Ik, de club en onze fans vinden het ongelooflijk dat de UEFA dit heeft besloten", aldus Conte. "Ik ben daar zwaar teleurgesteld over. Het is erg oneerlijk. Wedstrijden moeten op het veld worden beslist. Maar het is nog niet definitief. We hebben alsnog veel vertrouwen in een goede afloop."

Vitesse werd bij de loting voor de tussenronde in de Conference League gekoppeld aan Rapid Wien. Het eerste duel is op 17 februari in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, de return in Arnhem een week later.