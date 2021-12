Rutte: wat we ook hadden gedaan, deze lockdown was niet te voorkomen

De huidige lockdown in Nederland was volgens het kabinet op geen enkele manier te voorkomen. Demissionair premier Rutte zei in de Tweede Kamer dat ook als we meer IC-capaciteit zouden hebben gehad en eerder waren begonnen met boosteren, we nu in een lockdown terecht waren gekomen.

De mogelijke gevaren van de omikronvariant zijn zo groot, dat verregaande maatregelen niet te vermijden zijn, meent Rutte. Hij verwees daarbij naar de situatie in andere landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Daar is de IC-capaciteit hoger en is men eerder begonnen met boosteren, maar liggen dezelfde maatregelen op tafel.

Veel partijen in de Tweede Kamer vroegen zich af of we met de lockdown niet de rekening krijgen gepresenteerd voor eerdere missers in het coronabeleid. Door te vroege versoepelingen in september is de ziekenhuisbezetting nog steeds hoog en is er te weinig buffer om een aanstaande omikrongolf op te vangen. Tegelijkertijd loopt Nederland nog steeds achter bij het geven van boosterprikken.