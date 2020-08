Ruim 400 sterfgevallen meer door hittegolf

Tijdens de hittegolf van vorige week zijn ruim 400 mensen meer overleden dan in de weken ervoor. De stijging is vrijwel volledig toe te schrijven aan de warmte, omdat aan het coronavirus relatief weinig mensen overleden. In totaal stierven vorige week naar schatting 3100 mensen, stelt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) op basis van overlijdensberichten.

De hogere sterfte tijdens de hittegolf komt na dertien weken van relatief weinig sterfgevallen. Daarvoor was de sterfte wekenlang hoger dan gemiddeld, als gevolg van de coronapandemie. In verreweg de meeste gevallen ging het om mensen van 80 jaar en ouder. De cijfers gaan over week 33, van 10 tot en met 16 augustus.

"De huisartsen zagen die week relatief veel mensen met klachten die te maken hebben met de warmte", zegt CBS-onderzoeker Maarten Bloem in het NOS Radio 1 Journaal. "Het gaat bijvoorbeeld om uitdroging of een zonnesteek."

Vergelijking met vorig jaar

Het aantal van ruim 400 extra sterfgevallen komt overeen met die door de hittegolf in juli vorig jaar. Toch is vergelijken lastig, zegt onderzoeker Bloem. "Dit voorjaar was er een grote covid-uitbraak en vorig jaar hadden we geen corona, maar ook geen grote griepepidemie."

Het zou kunnen dat sommige mensen die veel risico lopen als gevolg van de hitte dit voorjaar al aan het coronavirus zijn overleden. "Anderzijds kan het ook dat mensen met een zwakke gezondheid, onder wie coronapatiënten, nu juist een extra risico hadden om door de hitte te overlijden. Dat is misschien later nog wel uit te zoeken, maar nu zeker niet."

Er is niet altijd een verband tussen hittegolven en extra overlijdens. In 2018 leidden de hittegolven tot nauwelijks meer sterfgevallen. Een mogelijke oorzaak is dat in de winter ervoor relatief veel mensen overleden door de kou en een griepepidemie.

Omdat het aan het begin van deze week ook nog warm was, kan de totale extra sterfte als gevolg van de hitte nog verder stijgen.