Storing bij Geldmaat, geld opnemen en storten was urenlang niet mogelijk

Door een storing bij de pinautomaten van Geldmaat, zijn de automaten vanmiddag tijdelijk uitgezet. Geld opnemen en storten was hierdoor niet mogelijk.

Inmiddels is de storing grotendeels verholpen en zijn de automaten opnieuw opgestart. "Het duurt nog even voordat alles weer in bedrijf is", laat een woordvoerder weten. Het kan daarom nog wel zijn dat klanten bij sommige automaten te zien krijgen dat er een storing is. Alleen verpakt storten van geld werkt op dit moment nog helemaal niet.

Instabiele software

Geldmaat is een initiatief van de drie Nederlandse grote banken; ABN Amro, ING en de Rabobank. De afgelopen jaren zijn hun eigen pinautomaten vervangen voor die van Geldmaat. Er staan in Nederland zo'n 3800 pinautomaten.

De automaten hadden last van instabiele software, waardoor het gepinde geld niet altijd uit de automaten kwam. De organisatie benadrukt dat er dan geen reden is tot paniek, het geld wordt tijdelijk gereserveerd en na een paar minuten weer vrijgegeven op de rekening. Gebeurt dat niet, dan dient de klant met zijn bank contact op te nemen, aldus de woordvoerder.

Geldmaat is afhankelijk van een softwareleverancier, een bedrijf uit Noorwegen, dat last had van een netwerkstoring.