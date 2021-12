Emir Dubai moet ex en kinderen 645 miljoen euro betalen

De emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum (72), moet van een Britse rechtbank zijn ex-vrouw Haya Bint al-Hoessein (47) en haar twee kinderen 645 miljoen euro alimentatie betalen. Dat is recordbedrag voor een scheidingszaak in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel is bedoeld voor maatregelen om Haya en hun kinderen (14 en 9) tegen de emir te beschermen. Er kunnen onder meer gepantserde auto's mee worden aangeschaft, zodat ze veiliger over straat kunnen. Zesde vrouw Haya is de zesde en jongste vrouw van Maktoum, die behalve emir van Dubai ook vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is. Drie jaar geleden vluchtte ze met hun dochtertje en zoontje naar het Verenigd Koninkrijk en vroeg daar asiel aan.

Wie is prinses Haya? Prinses Haya (47) studeerde aan de universiteit van Oxford, waar ze een interdisciplinaire bachelor in filosofie, politicologie en economie behaalde. Ze was als jonge vrouw een ster in de paardensport, schopte het tot de Olympische spelen in 2000 en werd zeven jaar later lid van het IOC. Zij en haar ex-man zijn ook succesvolle fokkers van racepaarden. De prinses heeft nauwe banden met het Britse koningshuis.

Haya vreesde voor haar veiligheid, omdat ze een affaire met een lijfwacht had en een scheiding had aangevraagd. Haar telefoonnummer stond in de lijst van 50.000 telefoonnummers die doelwit van de spionagesoftware Pegasus zouden zijn geweest. Een Britse rechtbank oordeelde in oktober dat de opdracht om haar telefoon te hacken van Maktoum afkomstig was.

Haya en Maktoum bij de paardenraces op Ascot in 2016 - Reuters