Kromowidjojo sluit WK - en loopbaan? - af met zilver op 50 meter vrij

Ranomi Kromowidjojo heeft op de WK kortebaan in Abu Dhabi de zilveren medaille veroverd op de 50 meter vrije slag. Ze moest alleen haar eeuwige rivale Sarah Sjöström voor zich dulden. De Poolse Katarzyna Wasick tikte als derde aan.

Voor 'Kromo' was de 50 vrij in Abu Dhabi misschien wel de laatste race uit haar rijke loopbaan. De 31-jarige Groningse hult zich nog altijd in nevelen over het verdere verloop van haar carrière. Daarover zou ze na de kerst een knoop doorhakken.

"We gaan het zien", liet de drievoudig olympisch kampioene zuchtend weten na de 50 meter vrij. "Eerst ga ik even uitrusten, ik ben een beetje moe. Mijn opvolgster zien jullie nog niet? Nou, we hebben best wel een goede ploeg, ik zou me niet teveel zorgen maken."