Estafettevrouwen grijpen WK-brons op 4x50 vrij na geweldige eindspurt Kromowidjojo

De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de WK kortebaan in Abu Dhabi de bronzen medaille veroverd op de 4x50 meter vrije slag. Kim Busch, Maaike de Waard, Kira Toussaint en Ranomi Kromowidjojo zetten een tijd neer van 1.34,89. De winst ging naar de Verenigde Staten, Zweden werd tweede.

Startzwemster Busch tikte als zesde aan en De Waard kon geen plek winnen. Kira Toussaint verloor er zelfs één, waardoor Kromowidjojo als zevende het water in ging. Met een geweldige eindspurt wist ze vervolgens vier zwemsters te passeren.

Zweden nam uiteraard met Sarah Sjöström vanuit de start de leiding in handen, maar haar landgenotes konden die plek niet vasthouden. De VS bleek met 1.34,22 te snel. Die tijd lag nog wel 1,72 boven het 'Nederlandse' wereldrecord.

Als tweede geplaatst

Nederland had zich met Tessa Giele en Marrit Steenbergen in plaats van Toussaint en Kromowidjojo als tweede voor de finale geplaatst, achter de VS. Maar op het moment suprême was dus ook Zweden een maatje te groot.