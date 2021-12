RIVM: 19 procent daling van positieve testen, maar omikron rukt op

De afgelopen week werden er bij het RIVM 94.864 positieve coronatesten gemeld; een daling van 19 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Vandaag waren dat er 9450. Het is voor het eerst sinds ruim anderhalve maand dat het aantal besmettingen onder de 10.000 uitkomt. Lange tijd werd rekening gehouden met de mogelijkheid dat de daling van de afgelopen weken (gedeeltelijk) te maken had met het veranderde testbeleid sinds 4 december. Maar de weken sindsdien zijn wel goed met elkaar vergelijkbaar en ook daar is een afname te zien. Bovendien daalt ook het aantal ziekenhuisopnames; een ander teken dat de deltavariant momenteel nog een stapje terug aan het zetten is.

tests - NOS

Het reproductiegetal was op 6 december 0.88, dus ruim onder de 1. Dat betekende dat op dat moment 100 geïnfecteerden 88 anderen besmetten. Omikron De grote vraag is echter hoe dat de komende weken gaat, nu de veel besmettelijker omikronvariant ook in Nederland in opmars is. Het RIVM verwacht dat omikron hier nog voor de jaarwisseling dominant is. De effecten daarvan in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn groot en het RIVM denkt dat in Nederland de ziekenhuisopnames weer gaan toenemen, mogelijk zelfs boven het beschikbare aantal bedden.

intern - NOS

Het kabinet kondigde afgelopen zondag een harde lockdown af in een poging dit soort effecten te dempen. Verder krijgen gevaccineerden zo snel mogelijk een extra boosterprik, omdat omikron minder zich minder goed laat stoppen met twee prikken en doorgemaakte infecties met de oudere varianten.

Meeste besmettingen bij kinderen Het percentage positieve testen steeg de afgelopen week verder: van 23,4 naar 23,9. Dat gebeurde bij een daling van het aantal mensen dat zich meldde in de GGD-teststraten. Het aantal testen nam af van 454.000 testen vorige week naar 381.000 de voorbije week. De meeste besmettingen waren nog altijd bij kinderen, hoewel ook daar sprake is van een afname. Het ging de afgelopen week om 10.221 positieve testen in de leeftijdsgroep 5 tot en met 9 en 9036 in de categorie 10-14 . Samen maken de kinderen 20 procent uit van het totaal aantal positieve testen. De scholensluiting is te recent om terug te komen in deze cijfers. De GGD-regio met de meeste besmetting was de voorbije zeven dagen Zuid-Holland-Zuid (Dordrecht en omgeving) met 649 besmettingen op 100.000 inwoners. Vrij kort daarachter zit Zeeland, gevolgd door Zaanstreek-Waterland. Mogelijk 'Verstappen-effect' 78 positieve testen kwamen afgelopen week van reizigers die kort daarvoor in de Verenigde Arabische Emiraten waren geweest. Dat zijn er veel meer dan in de afgelopen maanden. Tussen 20 september en begin vorige week was het totaal aantal besmette reizigers uit dit land nog 114. Mogelijk komt dit door de laatste Formule 1-wedstrijd van het seizoen in de hoofdstad Abu Dhabi, waar Max Verstappen ruim een week geleden de wereldtitel pakte. Naar schatting waren zo'n 5000 Nederlanders hiervoor naar het circuit van Abu Dhabi gereisd.

Minder patiënten in ziekenhuis Net als vorige week daalde ook het aantal mensen dat werd opgenomen in het ziekenhuis. Ten opzichte van vorige week zijn er 28 procent minder opnames op verpleegafdelingen en 21 procent minder IC-opnames, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een sterkere afname dan de afgelopen weken.

opnames - NOS

Door de afname van de instroom daalt de bezetting in ziekenhuizen ook langzaam. Er liggen in totaal nu 2369 coronapatienten in het ziekenhuis (vorige week 2764). Doordat mensen langere tijd op de intensive care liggen, gaat de uitstroom op de IC's iets langzamer. Er liggen nu 615 covidpatiënten op de IC, vorig week waren dat er 654. Net als vorige week liggen twintig mensen in Duitsland op de intensive care.

bezetting - NOS

Hoewel er iets meer ruimte is op de IC's heeft dat nog niet geleid tot het opschalen van de reguliere zorg. Er liggen nu 470 patiënten op de IC zonder corona, drie minder dan vorige week dinsdag.