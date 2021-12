Mogelijk streep door wintersport voor Nederlanders in Oostenrijk

Het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid wil vier landen, waaronder Nederland, aanwijzen als 'virusvariantgebieden', meldt de krant Tiroler Tageszeitung. Dat betekent dat toeristen uit die landen bij aankomst in Oostenrijk tien dagen in quarantaine moeten. Daarmee komt de wintersport voor veel Nederlanders mogelijk op losse schroeven te staan.

Het ministerie heeft nog geen beslissing genomen, maar volgens de krant gebeurt dat waarschijnlijk morgen en dan gaat de regel vrijdag in. Naast Nederland gaat het om Groot-Brittannië, Noorwegen en Denemarken.

De maatregel zou voor iedereen moeten gelden, dus ook voor volledig gevaccineerden en mensen die hun boosterprik al hebben gehad. De quarantaineregel geldt in principe voor tien dagen, maar wordt opgeheven bij een negatieve PCR-test na vijf dagen. Volgens de krant komt het neer op een inreisverbod.

Lockdown beëindigd

In eerste instantie leek het erop dat het land de 2G-maatregel voor toeristen wilde hanteren. Dus alleen gevaccineerden of mensen die recent corona hebben gehad, zouden een QR-code krijgen. Eerder was al duidelijk dat Oostenrijk vanaf januari het Janssen-vaccin, waarvan één prik nodig is, niet meer als volledige vaccinatie beschouwt.

Op zondag 12 december kwam een drie weken lange lockdown ten einde in Oostenrijk. Die achtte de regering nodig om de besmettings- en ziekenhuiscijfers terug te dringen. De lockdown geldt nog wel voor niet-gevaccineerde mensen en duurt in principe tot morgen, maar bondskanselier Nehammer heeft gezegd dat die ook verlengd kan worden.