Ilse Openneer nieuwe hoofdredacteur bij RTL Nieuws

RTL Nederland heeft Ilse Openneer benoemd tot hoofdredacteur van RTL Nieuws.

Openneer werkt al bijna twintig jaar bij de nieuwsorganisatie. Ze was tien jaar eindredacteur van het Half Acht Nieuws en de laatste vier jaar adjunct-hoofdredacteur.

Sven Sauvé van RTL Nederland noemt haar een ervaren leider en een journalist in hart en nieren. "Ze heeft een heldere visie die onze journalistieke tak verder zal laten groeien in een tijdperk waarin het vrije woord belangrijker is dan ooit."

Openneer is de opvolger van Harm Taselaar die de redactie meer dan twintig jaar heeft geleid. "RTL Nieuws mag in zijn handen knijpen met haar als nieuwe roerganger", zegt hij.