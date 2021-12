Van Dissel: nog geen signalen dat omikron minder ziekmakend is

Het wordt steeds duidelijker hoe snel de omikronvariant zich binnen Nederland verspreidt. Inmiddels is naar schatting 10 tot 15 procent van de alle coronabesmettingen met deze variant, zei RIVM-baas Jaap van Dissel in de technische briefing van de Tweede Kamer. Hij ziet nog geen signalen dat omikronbesmettingen minder snel leiden tot opnames in het ziekenhuis of op de intensive care. Volgens Van Dissel is er in ons land elke 2,5 dag een verdubbeling van het aantal meldingen van omikron. Daardoor gaat hij ervan uit dat de variant binnen enkele weken dominant is. In Amsterdam lijkt de verspreiding het snelst te gaan. Daar was omikron afgelopen weekend al verantwoordelijk voor een derde van alle besmettingen. Druk op ziekenhuizen De RIVM-baas verwacht dat de opkomst van omikron leidt tot een snelle stijging van de druk op de ziekenhuizen. "Ook bij een snelle lockdown kunnen we meer dan 100 tot 150 IC-opnames per dag verwachten, mits omikron tot evenveel ziekenhuisopnames leidt als de deltavariant." Bij deze berekeningen is uitgegaan van een lockdown vanaf kerst. Maar omdat het kabinet de lockdown al eergisteren liet ingaan, verwacht Van Dissel dat de cijfers wel wat minder hoog zullen uitvallen. Verder kan het snel toenemen van boosterprikken de piek verlagen. Maar ook dan blijft de druk op de zorg hoog, zei Van Dissel. "Zelfs al je die 125 IC-opnames per dag weet te halveren, dan is dat nog altijd een grotere golf dan met de deltavariant." Kans op ziekenhuisopname Grote onzekerheid blijft hoe ziek je wordt van een besmetting met omikron. In zijn presentatie deelde Van Dissel cijfers van ziekenhuisopnames in Engeland en Denemarken, twee landen waar de variant zich al verder heeft verspreid dan in Nederland. Na een omikronbesmetting belanden Britten en Denen weliswaar iets minder vaak in het ziekenhuis dan met delta, maar volgens Van Dissel geeft dat een vertekend beeld doordat vooral twintigers en dertigers met deze variant worden besmet. "Deze groepen verwacht je dus niet snel in het ziekenhuis." De opnamecijfers na een omikronbesmetting in Engeland en Denemarken zijn daardoor zeker geen bewijs dat de variant minder ziekmakend is, zegt Van Dissel. Volgens hem blijft dit een onzekere factor en moet dat de komende duidelijk worden.

Effectiviteit vaccins tegen omikron De effectiviteit van coronavaccins tegen besmetting is zonder boosterprik bij de omikronvariant vier tot vijf keer lager dan bij de deltavariant, zei Van Dissel. Verder is uit laboratoriumanalyses gebleken dat van de mensen die met de omikronvariant zijn besmet 85 procent volledig is gevaccineerd. Bij de deltavariant is dat 62 procent.