Onverwacht cadeau voor Van Dongen in Oranje-gekleurde Champions League

"2020 is zo'n bizar jaar: dan kunnen al dit soort dingen werkelijkheid worden." Merel van Dongen vat de situatie toepasselijk samen in aanloop naar de voor haar laatste dagen van het huidige voetbalseizoen. Vanavond beginnen de acht beste vrouwenteams van Europa aan het restant van het Champions League-toernooi. Niet in Lissabon, waar de mannen de afgelopen weken in actie kwamen, maar in Noord-Spanje: in Bilbao en San Sebastián. Behalve de plaats van handeling is er nog een duidelijk verschil met het mannentoernooi: de clubs hebben zes nieuwe speelsters mogen toevoegen aan de selectie van het afgelopen seizoen. Een beslissing die Van Dongen uitstekend uitkomt. Van degradant naar top Ze begon dit seizoen bij Real Betis in Sevilla en tekende vorige maand bij Atlético Madrid, een van de huidige kwartfinalisten in de Champions League. Na een jaar vechten tegen degradatie kan ze zo toch nog de slotfase van het prestigieuze toernooi meepikken. "Daar ben ik heel gelukkig mee natuurlijk, voor mij individueel is het een bizarre situatie. Ik reken me extra rijk met deze kans, dus ik ga er alles aan doen om ervan te profiteren."

De voorbereiding van Atlético was echter verre van ideaal. "We kwamen er twee weken geleden achter dat een speelster positief was getest op corona. Toen iedereen opnieuw werd getest, bleken we vijf coronagevallen te hebben. We moesten als gehele organisatie tien dagen in quarantaine." "Dat betekende dat we tien dagen van deze belangrijke voorbereiding thuis hebben gezeten. Bovendien zitten al die vijf speelsters nu niet bij de selectie en we hebben een aantal oefenwedstrijden moeten afzeggen. Geen ideale voorbereiding op de kwartfinale." Nederlandse onderonsjes Daarin is het FC Barcelona van Lieke Martens de tegenstander. Het is een van de vele Nederlandse onderonsjes dit toernooi: bij zes van de acht kwartfinalisten spelen Oranje-internationals. Arsenal heeft de meesten onder contract: Vivianne Miedema, Jill Roord en Daniëlle van de Donk. Olympique Lyonnais, de club van Shanice van de Sanden en de Noorse superster Ada Hegerberg, won het toernooi de afgelopen vier jaar en is ook nu de grote favoriet.

Toch ligt het niveau van de clubs dichter bij elkaar dan ooit. Zo is Dominique Janssen in het Wolfsburg-shirt een van de grote uitdagers. "Al is Lyon al jaren heer en meester, iedereen wil hen van de troon stoten", aldus Janssen. "Het is niet vanzelfsprekend dat Lyon simpel door de kwartfinales heen komt. Elk team ontwikkelt zich en dit toernooi wordt in het vrouwenvoetbal dus ook steeds aantrekkelijker."

Janssen heeft wel een voordeel ten opzichte van haar meeste tegenstanders: de Duitse Bundesliga werd ondanks de coronacrisis afgemaakt, terwijl voor haar collega's in Engeland, Frankrijk en Spanje het seizoen werd afgebroken. "Wij zijn samen met Bayern München (waar Lineth Beerensteyn speelt) de enige ploeg die nog heeft gevoetbald. Dat kan een enorm voordeel zijn", zegt Janssen, die kampioen van Duitsland werd en scoorde in de gewonnen bekerfinale.

