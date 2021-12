Bondscoach Van Bokhoven vertrekt bij turnbond, gaat aan de slag bij NOC*NSF

Bondscoach Bram van Bokhoven vertrekt bij turnbond KNGU. De 43-jarige trainer gaat per 1 februari aan de slag als prestatiemanager bij sportkoepel NOC*NSF.

Van Bokhoven was de bondscoach van de mannen binnen de KNGU. Hij werkte sinds 2001 voor de turnbond, vanaf 2016 als bondscoach. Onder zijn leiding werden in totaal vijftien medailles op Europese -, en wereldkampioenschappen en Olympische Spelen behaald.

"Ik werk al twintig jaar in de turnsport en nu komt deze kans voorbij. Dit is het moment om deze stap te zetten. In mijn nieuwe rol ga ik de turnsport ook zeker blijven volgen en steunen", liet Van Bokhoven weten.

Nog geen opvolger

De KNGU heeft nog geen opvolger van Van Bokhoven aangewezen. De turnbond heeft ook nog geen coach voor de vrouwen. Gerben Wiersma vertrok in maart, ruim voor de Olympische Spelen in Tokio, al als bondscoach bij de vrouwen. Daarnaast vertrekt technisch directeur Mark Meijer per 1 februari bij de bond.