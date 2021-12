'Of we kans maken tegen Max? Nou, ik denk dat we er voor de gezelligheid bij zijn'

Kimmann, olympisch kampioen BMX , keek vol bewondering naar de verrichtingen van Verstappen de laatste weken. "Het gaat wat ver om te zeggen dat ik een fan ben, maar ik was in Colombia toen de laatste grand prix verreden werd en toen heb ik er wel even mijn wekker voor gezet."

"Of we een kans maken? Dat is een retorische vraag zeker? Ik denk dat Harrie en ik er voor de gezelligheid bij zijn woensdag", verwijst Niek Kimmann naar zichzelf en Harrie Lavreysen.

"Heel Nederland heeft met hem meegeleefd", vervolgt Kimmann. "Eerder in het jaar heeft hij al Zandvoort kunnen vullen. Ik denk dat geen Nederlander kan tippen aan wat hij gedaan heeft. Misschien dat we in andere jaren een kans zouden maken op deze prijs, maar nu denk ik niet."

Kimmann pakte na Tokio ook nog de wereldtitel mee. Lavreysen fietste op de baan in Japan naar twee olympische titels in het sprinttoernooi, pakte ook nog eens brons op de keirin en kroonde zich in 2021 tevens tot meervoudig Europees én wereldkampioen.

Feit is dat ze er allebei, zowel Kimmann als Lavreysen, alles aan gedaan hebben om de titel in de wacht te slepen. Méér winnen in hun tak van sport was nauwelijks mogelijk.

Lavreysen is vanaf zijn zesde al helemaal weg van BMX'en en werd in zijn leeftijdscategorie (hij is een jaar jonger dan Kimmann) al eens Nederlands en Europees kampioen. Maar blessures zitten hem dwars. Zijn schouders raken vaak uit de kom, zo vaak zelfs dat de dokters hem in 2015 adviseren te stoppen met crossen.

"Al was ik natuurlijk helemaal nog niet bekend voor de buitenwereld, het was vooral voor mezelf een hele grote boodschap om te vertellen. Ik wilde dat verhaal maar één keer uit de doeken doen, dus ik vroeg Niek om mij te interviewen en om het online te zetten."

"Dat was echt k**. Ik was net achttien en ik moest een hele grote boodschap vertellen aan iedereen", kijkt Lavreysen er nu op terug.

Lavreysen benadrukt achteraf geen spijt te hebben. Baanwielrennen was wel mogelijk met zijn handicap en de coaches hadden zijn talent (lees: wattages) daarin snel ontdekt. Al in zijn tweede jaar op de baan was hij over de teleurstelling heen.

Freak qua fysiek

"Het was achteraf een geluk bij een ongeluk", blikt Kimmann erop terug. "Kijk, je kunt niet voorspellen hoe het zou zijn gelopen als hij toch door was gegaan. Maar ik denk niet dat Harrie in het BMX'en zó goed was geworden als dat hij nu op de baan is geworden. Hij moet het hebben van het fysieke, daarin is hij een freak. En BMX is toch meer een technische sport."

Lavreysen: "Of ik zonder die blessures in een olympische BMX-finale had gestaan? Je weet het niet. Het klopt wel dat ik het meer van mijn fysiek moest hebben. Daarom won ik in de jeugd ook zoveel wedstrijden, ik was fysiek sterker dan mijn leeftijdsgenootjes."