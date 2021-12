Van Qatar tot diversiteit: de missies van KNVB-directeur Van Leeuwen

Sinds 1 september is Marianne van Leeuwen directeur betaald voetbal bij de KNVB. Haar missie is niet alleen om het voetbal in Nederland naar een hoger niveau te brengen, ook op maatschappelijk gebied ziet de 60-jarige bestuurder veel uitdagingen en mogelijkheden om met voetbal een verschil te maken.

Een ander aandachtspunt is voor Van Leeuwen het WK voetbal van eind volgend jaar in Qatar. De omstandigheden in het organiserende land zijn voor haar een bron van zorg.

De KNVB-directeur heeft als missie om dat imago te verbeteren. "Ik denk dat het sowieso heel veel zin heeft om de lobby te intensiveren, ook nu we een nieuwe regering krijgen. In de coronaperiode hebben we natuurlijk geleerd hoe belangrijk het is om een goede relatie te hebben in Den Haag."

"In het imago zoals dat leeft bij het publiek en de politici in Den Haag, zit dat niet altijd verweven", aldus Van Leeuwen. "Dat imago is vaak vooral beïnvloed door supporters, ongeregeldheden en de indruk dat het alleen maar om geld gaat. Jonge jongens met grote auto's, dat verwende imago. Het hele maatschappelijke stuk zit daar onvoldoende in. Daar hebben clubs ook last van, vooral door hoe de politiek kijkt naar voetbal", aldus Van Leeuwen.

"We willen straks wereldkampioen worden of daar dichtbij komen. Maar we willen ook trots kunnen zijn op wat we hebben gedaan om een positieve verandering in de samenleving en de politiek in Qatar teweeg te brengen. Dat is ook een aandachtspunt."

Afgelopen vrijdag is Van Leeuwen samen met secretaris-generaal Gijs de Jong naar Qatar afgereisd om zich een beeld te vormen van het land. "Daarna gaan we de koers bepalen."

"We gaan alles in het werk stellen om duurzame verandering teweeg te brengen in Qatar. Maar we moeten ook niet denken dat we daar even de wereld kunnen veranderen. Onderwerpen als arbeidsmigranten, lhbti-acceptatie en persvrijheid staan echt op de agenda. Daar willen we doen wat we kunnen doen. Zelf, en ook samen met een aantal andere Europese bonden."

Diversiteit en inclusie

Van Leeuwen is de eerste vrouwelijke directeur betaald voetbal bij de KNVB. Ze bekleedde meerdere hoge functies in het bedrijfsleven en was voor haar overstap naar de KNVB voorzitter van de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia. Daar brak ze een lans voor diversiteit en inclusie, onder meer door zich in te zetten voor een landelijk actieplan tegen racisme in het (amateur)voetbal.