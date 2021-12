Koers Turkse lira veert op na toezegging Erdogan over spaargeld

Correspondent Mitra Nazar:

"In pro-regeringsmedia wordt dit herstel geduid als een overwinning voor Erdogan. De hoop is dat burgers nu niet meer massaal dollars en euro's gaan kopen. Maar de vraag is hoe lang dit herstel aan kan blijven. En hoe de markten in de komende dagen en weken gaan reageren. Want Erdogan blijft nog altijd vasthouden aan zijn idee dat de rente laag moet blijven. Economen tasten in het duister, nu nog veel meer, over wat Erdogans plannen echt zijn."