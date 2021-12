Rebellen Ethiopië trekken zich terug, hoop op bestand en humanitaire hulp

Leiders van de rebellen zeggen te hopen dat dit de weg vrijmaakt voor vredesbesprekingen met de Ethiopische regering. Ook hopen ze dat er humanitaire hulp mogelijk is in de regio. De regering van het Afrikaanse land had terugtrekking als voorwaarde gesteld voor hulp in de regio.

Het Volksbevrijdingsleger van Tigray (TPLF) heeft zich teruggetrokken uit twee regio's in Ethiopië. Volgens een woordvoerder uit de noordelijke regio is het een eerste stap richting een staakt-het-vuren in het conflict dat nu dertien maanden duurt.

Correspondent Elles van Gelder:

"Het terugtrekken van de rebellen is een hele grote wending in het conflict, want enkele weken geleden waren ze nog enkele honderden kilometers van de hoofdstad Addis Abeba verwijderd. De regering heeft toen troepen gemobiliseerd en heeft meer wapens gekregen van landen die hen steunen, zoals China, de Verenigde Arabische Emiraten, Iran en Turkije. Daaronder zijn ook drones waarmee ze luchtaanvallen uitvoeren. De leider van de TPLF doet in de brief aan de VN een oproep om de droneaanvallen te stoppen. In diezelfde brief schrijft hij te hopen dat de terugtrekking van zijn troepen een opening biedt tot vrede.

De vraag is of de Ethiopische regering op het aanbod ingaat omdat het regeringsleger nu dus de overhand lijkt te hebben. En áls ze om de tafel gaan zitten, zijn er grote struikelblokken. Een heikel punt is het westen van Tigray, een gebied waar gevochten wordt met troepen uit de deelstaat Amhara die aan de kant van het federale leger meevechten. Tigray wil terug naar de grenzen van voor de oorlog, maar dat zullen de leiders van Amhara niet willen; ze claimen dat het hun gebied is.

Toch is er voor het eerst sinds lange tijd hoop dat er humanitaire hulp geboden kan worden in de regio's waar nu niet meer wordt gevochten. Want de situatie is daar schrijnend. Er is geweld gepleegd door alle betrokken partijen. Er zijn burgers gevangengenomen en er is verkracht en geplunderd. De hoop is dat beide partijen nu inzien dat er geen militaire oplossing mogelijk is."