Eerste officiële matige vorst gemeten, problemen op spoor voorbij

Afgelopen nacht is de eerste officiële matige vorst van deze winter gemeten. In De Bilt daalde het kwik tot -5,2 graden, meldt Weerplaza .

Ook elders in het land vorst

Niet alleen in het midden van het land vroor het in de nacht van maandag op dinsdag, ook in het noorden, zuiden en oosten van het land daalde de temperatuur tot onder het vriespunt. Men spreekt van officiële matige vorst als het kwik onder de -5 graden komt. De laatste keer dat dit gebeurde was op 6 maart.

In 2020 werd op 31 januari de eerste vorst gemeten, na een periode van 740 dagen zonder matige vorst. Niet eerder had het zo'n lange periode aaneengesloten niet gevroren.

Rijkswaterstaat zette afgelopen nacht op meerdere plekken strooiwagens in om gladheid te voorkomen, in totaal werd er 2 miljoen kilo zout gestrooid.