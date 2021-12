'Betrokkenen Bulgarenfraude kregen compensatie toeslagenaffaire'

Meerdere betrokkenen bij de zogeheten Bulgarenfraude hebben compensatie gekregen vanwege de toeslagenaffaire. Volgens journalistiek platform De Correspondent blijkt dat uit intern onderzoek van het ministerie van Financiën naar aanleiding van berichtgeving van Jesse Frederik van De Correspondent. Om hoeveel mensen en geld het gaat is onduidelijk.

In 2013 kwam naar buiten dat mensen in Bulgarije door criminelen 'geronseld' werden om hier toeslagen aan te vragen. Het uitgekeerde geld ging naar de criminelen en de Bulgaren keerden vaak met zo'n 500 euro op zak terug naar Bulgarije. Of de aanvragers van de compensatie ook uit Bulgarije komen is volgens De Correspondent onduidelijk omdat nationaliteitsgegevens bij de Belastingdienst niet meer zijn in te zien.

Ministerie doet onderzoek

"We doen op dit moment onderzoek naar signalen over het toekennen van compensatie aan mensen die daar geen recht op hebben, of zelfs misbruik hebben gemaakt van de kinderopvangtoeslag", zegt het ministerie van Financiën in een reactie tegen De Correspondent. "Over de eerste inzichten van dit onderzoek zou staatssecretaris Van Huffelen afgelopen donderdag tijdens het debat de Tweede Kamer hebben geïnformeerd. Dit debat is niet doorgegaan vanwege het debat over het coalitieakkoord en verzet naar januari."

Deelnemers aan de Bulgarenfraude kunnen compensatie krijgen omdat de Belastingdienst hun het kenmerk 'opzet/grove schuld' heeft gegeven. Vanwege de toeslagenaffaire is er een compensatieregeling gekomen voor mensen die op deze manier werden gecategoriseerd. Het kabinet beloofde vorig jaar december dat de getroffen ouders 30.000 euro zouden krijgen ter compensatie.

Er wordt nu van uitgegaan dat iedereen ten onrechte 'opzet/grove schuld' is verweten, tenzij iemand strafrechtelijk is veroordeeld of een vergrijpboete kreeg. Maar de Bulgaren zijn nooit veroordeeld, omdat ze zowel dader waren als slachtoffer van de criminelen die hen ronselden.

'Overcompensatie'

Volgens De Correspondent gaan er binnen de Belastingdienst inmiddels brandbrieven rond die waarschuwen voor overcompensatie. "Iedereen binnen de Dienst is het er waarschijnlijk wel over eens dat echte slachtoffers ruimhartig gecompenseerd dienen te worden", staat er in een brief van het team Intensief Toezicht. "Maar (...) als dit zo doorgaat, mag over een paar jaar de dan zittende staatssecretaris weer verantwoording gaan afleggen over deze uitwassen."