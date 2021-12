Elfstedentochtwinnaars gaan 'bescheiden, bijzondere' Paping missen

Elfstedentochtwinnaars Henk Angenent en Evert van Benthem maakten de indrukwekkende zege van hun voorganger Reinier Paping in 1963 niet bewust mee, maar beiden leerden hem op latere leeftijd kennen en bewaren warme herinneringen aan hun ontmoetingen met de Sallandse schaatsheld. "Reinier was een zeer bijzondere man", omschrijft Angenent Paping, die maandag op 90-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleed. "Hij bleef heel erg zichzelf. Hij had dan wel de Elfstedentocht gewonnen, maar liep daar niet mee te koop." Ook Evert van Benthem, die de Tocht der Tochten in 1985 en 1986 won, kende Paping goed. "Ik ben er toch een beetje ontdaan van de hele dag", reageert hij op zijn overlijden. "Hij was een man naar m'n hart. Geen poespas. Een bescheiden man, ondanks wat hij gepresteerd had."

“Op 18 januari 1963 schreef Reinier Paping onder barre omstandigheden schaatsgeschiedenis in de Tocht der Tochten. Met warmte en bewondering herinneren wij ons deze nuchtere en bescheiden sportheld die miljoenen wist te inspireren.” – WA en Máxima pic.twitter.com/6rKfjJwQFm — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) December 20, 2021

Eenzelfde beeld schetst Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. "Reinier Paping is altijd de verbeelding geweest van de 'Tocht der Tochten' en zal dat ook altijd blijven. Daarnaast was hij een zeer aimabel mens." Fit tot op late leeftijd Angenent leerde Paping kennen nadat hij zelf in 1997 de tot nu toe laatste Elfstedentocht op zijn naam schreef. De band tussen beiden werd nog sterker toen ze in 2017 op bezoek gingen bij Van Benthem in Canada. "Wat ik me herinner is dat hij ook toen nog altijd met zijn lichaam bezig was. We gingen een rondje lopen en hij was meteen aan het rekken, strekken en met z'n armen aan het zwaaien, als een echte gymleraar." Dat beaamt Erben Wennemars. De oud-schaatser zag Paping vaak, ook afgelopen week nog. "Hij was nog een hele vitale man. Van de zomer was hij nog aan het rondfietsen door Salland. Hij was actief, fit."

Niet alleen lichamelijk was Paping nog fit, ook zijn geheugen liet hem niet in de steek. "Reinier heeft tot aan zijn laatste dag van zijn Elfstedentocht genoten", weet Van Benthem. "Hij mocht er graag over praten. Hoe ouder hij werd, hoe meer hij over de tocht ging praten." Ook Wennemars was vaak toehoorder van Papings verhalen. "Er lagen altijd wel boeken of plakboeken van de Elfstedentocht op tafel. Die tocht heeft zijn leven wel heel erg bepaald." Volgens Wennemars zal Paping nooit vergeten worden. "Als het straks 75 of 100 jaar geleden is dat hij de Elfstedentocht won, gaan ze het over Reinier Paping hebben en ik denk dat hij dat wel mooi vindt, die aandacht. Hij leefde voor die tocht." Andere Tijden Sport maakte een reconstructie van de Elfstedentocht van 1963 met winnaar Reinier Paping.

