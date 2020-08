Is Europa League-finale alweer het laatste kunstje van Inter-coach Conte?

De bom barstte begin deze maand, toen Inter op de laatste speeldag de tweede plaats veiligstelde ten koste van Atalanta. Het was de beste prestatie sinds 2011, maar van enige tevredenheid was geen sprake: de heetgebakerde Conte ging vol in de aanval op het bestuur van Inter.

Ondanks een prima seizoen, zowel in de Serie A als de Europa League, botert het namelijk niet tussen Conte en de Italiaanse club. "De grote vraag is of Conte komend seizoen nog de trainer is. Want met Conte weet je het maar nooit", stelt Davide Stoppini, Internazionale-volger van de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Internazionale kan vanavond in de Europa League-finale tegen Sevilla na negen jaar zonder prijs eindelijk weer eens een beker winnen. Dat is in belangrijke mate te danken aan trainer Antonio Conte, die in zijn eerste seizoen een hecht team smeedde van Inter. Toch zou de finale in Keulen zomaar zijn laatste kunstje kunnen zijn bij de Nerazzurri.

Een woedende Conte kondigde juridische stappen aan tegen La Repubblica, de krant die suggereerde dat de coach zichzelf zou hebben aangeboden bij Juventus. De baan in Turijn is inmiddels vergeven aan Andrea Pirlo .

De persconferentie van Conte was koren op de molen van de Italiaanse media, waar de geruchtenmachine meteen al begon te draaien: de werkloze Massimiliano Allegri en Mauricio Pochettino werden al genoemd als opvolgers, en Conte zelf werd - tot zijn eigen ergernis - alweer in verband gebracht met Juventus.

"Maandenlang hebben we stront moeten eten en we hebben niets gezien van enige bescherming", aldus Conte. "De spelers hebben onvoldoende erkenning gekregen voor hun prestatie en ik evenmin. We moeten op alle vlakken, ook naast het veld, nog groeien. Een grote club moet zijn spelers meer beschermen."

Na de tirade van Conte op 1 augustus volgde een eerste gesprek met voorzitter Steven Zhang, waarin werd afgesproken om na het Europa League-verblijf in Duitsland verder te praten. Op de persconferentie voor de finale tegen Sevilla ontweek Conte alle vragen over zijn toekomst.

"De boosheid van Conte ging juist ook om het feit dat hij het hele seizoen zwaar onder druk heeft gestaan in de media, zonder dat de club hem in bescherming heeft genomen", stelt journalist Stoppini. "Maar hij wil ook gewoon dat de club deze zomer goede spelers aantrekt, zodat hij volgend seizoen de Serie A kan winnen."

"Ik heb tijdens mijn loopbaan geleerd om in het hier en nu te leven", zei de 51-jarige Conte. "En op dit moment bereid ik me voor op een belangrijke wedstrijd. We moeten er trots op zijn dat we met Inter na tien jaar weer in een finale staan. Maar mensen onthouden alleen de winnaars. Dat is een extra motivatie om er alles uit te halen."

De piepjonge Inter-voorzitter Zhang - hij is 29 jaar en de zoon van de oprichter van het Chinese retailconcern Suning dat in 2016 een meerderheidsbelang nam in de club - reisde eerder deze week voor de halve finale tegen Sjachtar Donetsk vanuit China af naar Duitsland. De ontmoeting met Conte was hartelijk.