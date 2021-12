'Prikspijt' Woord van het Jaar 2021 na oproep antivaxers op Twitter

'Prikspijt' is door woordenboekmaker Van Dale uitgeroepen tot het Woord van het Jaar 2021. Het woord kreeg 82,2 procent van de 49.000 stemmen die werden uitgebracht op de Van Dale-website.

"Dat is een overweldigende meerderheid", beaamt hoofdredacteur Ton den Boon van de Dikke Van Dale. Op Twitter werd veel opgeroepen om op dit woord te stemmen. "Dat gebeurde door mensen die zichzelf niet willen laten vaccineren. Het weerspiegelt de polarisatie die in de maatschappij leeft rond die vaccinatie en dat boosteren", aldus Den Boon in het NOS Radio 1 Journaal.

Maar is het dan wel het woord van het jaar, als er opgeroepen is om op dit woord te stemmen? "We hebben geconstateerd dat er geen 'bots' aan het werk zijn geweest, van die robots die automatisch een stem uitbrengen. Dat hebben we gecontroleerd. Maar we hebben op Twitter gezien, en dat kon iedereen zelf ook zien, dat er wel heel vaak werd opgeroepen om op dit woord te stemmen."

De hoofdredacteur ziet 'prikspijt' daarmee wel als het Woord van het Jaar en keurt de stemming niet af. "Het is het woord dat is gekozen door het volk. Maar je kunt je afvragen hoe breed dat volk is en in welke mate dit woord het idee weerspiegelt over wat het woord van het jaar is. Tegelijkertijd weerspiegelt het de polarisatie in de samenleving en daarom kan het wel een interessant woord zijn."

Betekenis

Prikspijt is de "spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte". "Het is een interessant woord, je vindt het de laatste tijd ook wel in de tegengestelde betekenis: dat je spijt hebt van je níet laten prikken", zegt de hoofdredacteur van de Dikke Van Dale.

Op ruime afstand eindigde 'woonprotest', het protest tegen de crisis op de woningmarkt, met 3,7 procent van de stemmen op de tweede plaats. Het woord 'wappiegeluid' werd derde, met 3,6 procent. Daarmee wordt de misleidende, niet op feiten of wetenschap gebaseerde mening over een maatschappelijke, kwestie bedoeld, bijvoorbeeld van complotdenkers.