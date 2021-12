Drie pluimveebedrijven geruimd in Limburg vanwege vogelgriep

Op een pluimveebedrijf in het Limburgse Ysselsteyn, gemeente Venray, is bij kalkoenen vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen worden zo'n 24.000 kalkoenen op het bedrijf geruimd. Het gaat waarschijnlijk om de hoogpathogene variant van de vogelgriep, waarbij vogels ernstig ziek worden en een groot deel sterft.

Omdat personeel van het bedrijf ook werkzaam is op twee andere pluimveebedrijven van dezelfde eigenaar - binnen een straal van 1 kilometer van het besmette bedrijf - worden daar in totaal 40.000 dieren preventief geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Verbod op vervoer van vogels

Binnen een straal van 1 kilometer van het besmette bedrijf liggen nog vier bedrijven, die geen direct contact hebben gehad met het besmette bedrijf. Deze bedrijven worden afgesloten en onderzocht op vogelgriep. De gezondheid van de dieren wordt er dagelijks intensief in de gaten gehouden.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen acht pluimveebedrijven, die worden gecontroleerd op vogelgriep. Voor de 69 bedrijven die binnen een straal van 10 kilometer zitten geldt per direct een vervoersverbod. Dat heeft onder meer betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren.

Ophokplicht

Er is sinds eind oktober een landelijke ophok- en afschermplicht van kracht. Die werd ingesteld na een uitbraak op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde. Vermoedelijk was de vogelgriep afkomstig van poep van wilde vogels.

De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, voor niet-commercieel gehouden risicovogels geldt een afschermplicht, bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Onder risicovogels vallen onder meer kippen, watervogels en loopvogels. Het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels is verboden, tenzij absoluut noodzakelijk.

Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt een aangescherpte meldplicht bij de NVWA, om de kans op verspreiding te verkleinen.