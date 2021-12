Verbeek ziet zich in Nederland niet meer als trainer aan de slag gaan

Gertjan Verbeek ziet zichzelf niet meer in Nederland als trainer aan de slag gaan. En het is zelfs maar de vraag of hij überhaupt nog als oefenmeester verdergaat, liet hij zich ontvallen bij het Sportforum bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1, waarin hij een van de drie gasten was.

"Je moet in de voetballerij nooit nooit zeggen", hield hij stiekem nog wel een slagje om de arm. "Er zijn meer trainers die hun afscheid hadden aangekondigd. Maar ik was al een jaar niet actief, hè, na Adelaide, mijn Australische avontuur. Zoiets zou ik nog wel leuk vinden, maar de kans dat ik in Nederland nog iets ga doen als trainer is klein."

Zijn laatste klus, bij Almere City, liep uit op een sof. En leidde afgelopen november na een paar maanden al tot een voortijdig vertrek. Al heeft het vertrek nog niet veel goeds gebracht. "Ze zijn zelfs nog gezakt", zegt Verbeek. Alex Pastoor begint na de winterstop als de nieuwe hoofdtrainer.

Blamage

"Er is wel wat meer energie in de ploeg", erkent Verbeek, die zijn oude ploeg nog wel heeft zien spelen. "Maar het is een repeterend verhaal: ze kunnen 'm winnen, ze kunnen 'm verliezen. Tot nu toe zijn ze nog niet aan de betere hand. Dat is jammer."