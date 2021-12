Van Barneveld wint, twee jaar na grote teleurstelling, nu wel op WK darts

Dit deed hij vooral op kleine kwalificatietoernooien, soms niet eens uitgezonden op tv. En dus was het de vraag hoe hij voor de dag zou komen op het WK. Zijn tegenstander, Lourence Ilagan, is niet bepaald een grote speler in het darts. Maar dat was Darin Young, de plaaggeest van 2019, ook niet.

Tweede ronde tegen wereldkampioen van 2018

Ondanks een nerveus begin speelde Van Barneveld wel sterker dan zijn tegenstander. Hij pakte de eerste set zonder veel moeite, ondanks dat hij niet feilloos op de dubbels was. De tweede set werd het verschil groter en kreeg Ilagan steeds meer moeite om scorend bij te blijven. Van Barneveld won de set met 3-0.

Ook de derde set ging met weinig moeite naar de Nederlander, al miste hij weer veel dubbels. Maar Ilagan nog meer. In de tweede ronde moet 'Barney' donderdag tegen de verrassende wereldkampioen van 2018, de Engelsman Rob Cross. Die staat 11e op de plaatsingslijst.