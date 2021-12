In 'boostervoorloper' Israël is alles open, maar er zijn wel zorgen

In Israël is alles open, zelfs in de clubs wordt nog tot diep in de nacht gefeest. Die open samenleving is onder andere mogelijk omdat Israël al deze zomer begon met het zetten van boosterprikken. Toch neemt het land nu extra maatregelen, want de besmettingscijfers lopen op.

Voor het eerst sinds oktober waren er zondag meer dan 1000 besmettingen, het r-getal is nu 1,2. Op een inwoneraantal van 9 miljoen is dat nog steeds laag als je de cijfers naast die van Nederland legt. Toch grijpt de overheid in. Al is er van een lockdown geen sprake.

Wel zijn er andere beperkingen. Zo zijn toeristen niet meer welkom. Ook is er een verplichte quarantaine voor reizigers uit landen die op de 'rode lijst' staan. Inmiddels staan daar 58 landen op, waaronder sinds vandaag de VS en Canada. Nederland staat vooralsnog niet op die lijst.

Vierde prik

Het Israëlische beleid, waardoor miljoenen mensen al geboosterd zijn en ook kinderen een prik kunnen krijgen, heeft het land tot nu toe open gehouden. Voorlopig blijft dat ook zo, al wordt er door de overheid wel gekeken of meer maatregelen nodig zijn. Premier Bennett roept zijn inwoners op om vooral een boostervaccin te nemen. Ook een vierde prik maakt onderdeel uit van de coronastrategie.

Dat die vierde prik er komt lijkt wel vast te staan. Een prominente corona-ambtenaar gaf aan dat dit "zeer waarschijnlijk" gaat gebeuren, de vraag is alleen wanneer. Er loopt al een proef onder 150 zorgmedewerkers om te kijken wat de effecten zijn van een vierde prik. Die proef vindt plaats in het ziekenhuis van de bekende Israëlische viroloog Eyal Leshem.