Graafschap wint bij Jong Utrecht en vindt weer aansluiting bij de subtop

De Graafschap heeft dankzij een 2-0 overwinning bij Jong Utrecht weer aansluiting gevonden bij de subtop in de Keuken Kampioen Divisie, waarin het de zesde positie inneemt. Jong Ajax kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Helmond Sport, maar hield daardoor De Graafschap nog net achter zich.

Een verre uittrap van Utrecht-keeper Kevin Gadellaa zorgde in de negende minuut voor veel onrust in de Graafschap-defensie. De bal plofte pardoes voor de voeten van Djevencio van der Kust, maar zijn lobje miste de juiste richting. In de tegenaanval vond Jeffry Fortes met een hard schot de vuisten van Gadellaa.

De doelman was na een dik halfuur echter kansloos toen een uithaal van Giovanni Korte door een Utrechts lichaam van richting werd veranderd: 0-1.