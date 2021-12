1,5 miljoen boosterprikken, 1 melding van heftige reactie

Hoe zit het nou met bijwerkingen? Wat weten we er wel en niet van? En klopt het wel dat we na jaren nog (langetermijn)effecten kunnen verwachten? Nieuwsuur zocht het uit:

Van de 348 reacties pasten er 88 bij een anafylactische reactie; dat is een allergische reactie waarbij sprake is van kortademigheid, jeuk of een huiduitslag en in sommige gevallen een daling van de bloeddruk.

Bij de tot 19 december gegeven vaccinaties (25 miljoen in totaal) werden 348 heftige allergische reacties gemeld. In 80 procent van de gevallen ging het om een reactie op de eerste prik. Bij de boosterprik werd tot 19 december op 1,5 miljoen vaccinaties slechts 1 melding gemaakt.

De vereniging stipt daarnaast aan dat het niet altijd zeker is of er sprake is van een allergie. "Veel klachten die worden beschreven, passen ook bij spanningsklachten. Een gevoel van een brok in de keel of een verhoogde hartslag bijvoorbeeld." Deze mensen konden zich na het consult bij de allergoloog alsnog bij de GGD melden voor de tweede prik.

Lareb schrijft anderzijds dat het werkelijke aantal allergische reacties ook hoger kan liggen, omdat niet alle gevallen bij het centrum worden gemeld.

Vijftien minuten wachten?

Vanwege mogelijke allergische reacties is het kwartier wachten na een prik op de priklocatie is in het leven geroepen. Een groep huisartsen pleitte er vorige week voor om daarmee te stoppen na de boosterprik, om de boostercampagne te versnellen. Zonder het 'boosterkwartier' kunnen de prikken ook worden gezet in huisartsenpraktijken.

Gezondheidseconoom Jochen Mierau wees erop dat het bij de boosterprik bekend is wie wel en wie niet slecht reageren op een vaccin. "We kunnen, in ieder geval voor mensen die bij de eerste vaccins geen negatieve reactie hadden binnen 15 minuten, die wachttijd loslaten."

Het Lareb schrijft dat de klachten in ruim de helft van de gevallen binnen een half uur ontstonden; bij anafylactische reacties gaat het om 80 procent binnen een half uur, en 72 procent binnen vijftien minuten.