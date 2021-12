Sobere opvang 'veiligelanders' dicht, Ter Apel en Budel willen niet meer

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is er niet in geslaagd om nieuwe locaties te vinden voor een pilot waarbij asielzoekers met weinig kans op een verblijfstatus worden opgevangen. Ter Apel en Budel vangen deze asielzoekers nu nog op in zogeheten versoberde locaties maar die stoppen eind deze maand met de proef. Ze vinden dat het nu de beurt is aan andere gemeenten.

Nieuwe locaties zijn niet gevonden ondanks "de inspanningen van het COA en het dringende beroep vanuit de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie", staat in een brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Hierdoor wordt noodgedwongen teruggegaan naar de situatie van voor de pilot: asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfstatus worden verspreid over azc's in het land.

De zogeheten 'veiligelanders' vertonen vaker crimineel gedrag dan andere asielzoekers. In Ter Apel en Budel klagen inwoners en winkeliers al jaren over winkeldiefstallen en overlast. Ook buschauffeurs staakten eerder al tegen de overlast.

Zoektocht gaat verder

Sinds eind 2019 is druk gezocht naar plekken voor de zogeheten versoberde opvang. Alleen Ter Apel en Budel deden mee. De speciale opvanglocaties zijn bedoeld om asielzoekers uit veilige landen te ontmoedigen om hier te blijven. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat nu verder met de zoektocht, is te lezen in de brief van het ministerie.

In de Nederlandse asielopvang is momenteel geen bed over. Waar gaat het precies mis en hoe heeft het zo ver kunnen komen?