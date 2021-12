Oud-schaatser Groeneveld start rolstoeltenniscarrière: 'Ze zeggen dat ik talent heb'

Als regerend Nederlands schaatskampioen op natuurijs deed Christijn Groeneveld afgelopen week mee met de NK tennis, waar hij voor het eerst een wedstrijd speelde als rolstoeltennisser. In 2013 is Groeneveld in de vorm van zijn leven en wint hij het tot nu toe laatste NK op natuurijs. Een jaar later staat het leven van de toenmalig marathonschaatser volledig op z'n kop. Bij een val tijdens een training in Inzell breekt hij een ruggenwervel en verliest hij het gevoel in zijn benen.

2013: Christijn Groeneveld komt als winnaar over de streep bij het NK natuurijs - ANP

De revalidatie van de dwarslaesie is een lijdensweg voor de inmiddels 37-jarige Groeneveld. "Ik heb er heel hard voor getraind, alsof het topsport was. Hoe je je lichaam uit kunt dagen, dat weet je wel vanuit het sporten, maar het mentale aspect heb je nooit echt meegemaakt. Topsport doe je omdat je het leuk vindt, revalideren was niet leuk." Inmiddels kan Groeneveld zichzelf goed redden en zocht hij een nieuwe uitdaging. Die vond hij in tennis en sindsdien stort hij zich vol passie op zijn nieuwe sport. "Ik hou van trainen", aldus de oud-marathonschaatser. "Ik doe het naast m'n baan, maar ik probeer wel elke dag te trainen. Dat is niet elke dag tennis, maar kan ook kracht- of conditietraining zijn. Alle vrije tijd die ik heb, steek ik in tennis. Dus ik pak het wel serieus op. Het lichaam vergeet niet dat ik een sportman was." Geen ervaring Voordat hij met tennis begon, had Groeneveld nog geen ervaring met de sport. "Natuurlijk heb ik toen ik klein was wel eens een tennisracket in m'n handen gehad, maar op mijn allereerste tennistraining, had ik het racket verkeerd vast."

Christijn Groeneveld tijdens de NK tennis - NOS