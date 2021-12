Lavreysen en Van Vleuten vallen in de prijzen op Wielergala

Harrie Lavreysen en Annemiek van Vleuten zijn beloond voor hun succesvolle jaar. Op het Nationale Wielergala werden ze gekozen tot Wielrenner en Wielrenster van het Jaar 2021.

De winnaars van het Wielergala werden gekozen door de Club van 48 (oud-renners, journalisten en KNWU-vertegenwoordigers), stemmers via internet en de huidige profrenners.

Eerste goud sinds 1932

Baanwielrenner Lavreysen kreeg de Gerrit Schulte Trofee, zoals de beker voor de Wielrenner van het Jaar heet. Een weinig verrassende keuze gezien de vele successen die de 24-jarige Brabander aaneenreeg.

Zo veroverde Lavreysen twee gouden medailles op de Olympische Spelen in Tokio. De eerste in de teamsprint, de tweede op de individuele sprint door in de finale af te rekenen met landgenoot Jeffrey Hoogland. Hij werd daarmee de eerste Nederlander die goud won op het koningsnummer sinds Jacques van Egmond in 1932. Ook pakte hij brons op de keirin.

Na de Spelen toonde Lavreysen zich ook bij de WK baanwielrennen in Roubaix ongenaakbaar. Hij won samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland zijn vierde regenboogtrui op de teamsprint en prolongeerde zijn titel op de keirin. Ook klopte hij Hoogland opnieuw op de individuele sprint.

Van Vleuten beste vrouw

Bij de vrouwen werd Annemiek van Vleuten verkozen tot Wielrenster van het Jaar. Daarvoor kreeg ze de bijbehorende Keetie van Oosten-Hage Trofee.

Van Vleuten won de prijs ook al in 2017 en 2019. Dit jaar pakte ze onder andere goud op de Olympische Spelen in Tokio op de tijdrit. Ook won ze in Tokio zilver op de olympische wegrit. Verder was ze de beste in onder meer de Ronde van Vlaanderen.