Velen hopen op die witte Kerst, maar er komt hooguit natte sneeuw

Een witte Kerst die de boeken ingaat, is in ieder geval onwaarschijnlijk: er is officieel pas sprake van een witte Kerst als op beide kerstdagen een gesloten sneeuwdek wordt gemeten bij het KNMI in De Bilt. Dat gebeurde sinds 1901 pas acht keer. Maar (natte) sneeuw kan dus wel vallen.

"Zo'n overgangszone vlakbij Nederland komt vaker voor. Het bijzondere is in dit geval dat het rekenmodel van het Europese weercentrum een andere richting op wijst dan het rekenmodel van het Amerikaanse weercentrum", zegt Hiemstra.

Dus, wat wordt het nou? Krijgt het Amerikaanse weermodel gelijk en krijgen de noordelijke provincies natte sneeuw, of zitten we aan de kerstdis met het relatief warme weer dat het Europese weermodel voorspelt?

Hiemstra: "In de pluim - dat is een grafiek van een verzameling van weersverwachtingen - zit wel een aanwijzing. Daarin is te zien dat het aantal zachte scenario's groter is dan het aantal koude scenario's. De kans op zachter weer tijdens de kerstdagen is dus groter dan de kans op koud weer met sneeuw. Maar alles is nog mogelijk."

Speculeren

De onzekerheid over de weersvoorspelling neemt af naarmate Kerst dichterbij komt, bezweert Hiemstra. "Als meteorologen kunnen we op dit moment nog geen uitsluitsel geven. Maar iedereen op sociale media mag natuurlijk naar hartenlust speculeren. En misschien weten we het morgen wel."