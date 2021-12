Nieuw dieptepunt voor Turkse lira, Turken zien hun geld verdampen

Economen uit binnen en buitenland adviseren de Turkse president steeds dringender om de rente juist te verhogen, maar Erdogan wil daar niks van weten. Turkse burgers kunnen ondertussen elke dag minder kopen voor hun geld. Terwijl het geld in hun portemonnee elke dag minder waard wordt, stijgen de prijzen in de supermarkt.

De waarde van de lira ten opzichte van de dollar kelderde na de mededeling meer dan 6 procent. De afgelopen vijf dagen daalde de waarde van de munt continu. Dat is geen nieuwe ontwikkeling: de afgelopen drie maanden is de lira de helft van zijn waarde kwijtgeraakt.

De Turkse lira heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De waarde van de munt is verder gedaald nadat de Turkse president Erdogan had aangekondigd dat hij de rente blijft verlagen. Hij gaat daarmee tegen het algemene advies in om de rente te verhogen om daarmee de verdere val van de lira tegen te gaan.

Er is verwarring over de reden waarom president Erdogan de rente blijft verlagen. In zijn mededelingen hierover verwijst hij soms naar de islam. Zondag zei hij op televisie dat hij "als moslim zal blijven doen wat vereist is".

Geld verdienen met geld, en dus rente rekenen, is in de islamitische leer verboden.