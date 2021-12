Premier League gaat door tijdens feestdagen ondanks coronaproblemen

Door de hoge aantallen besmettingen hadden de twintig Premier League-clubs vandaag overleg over het al dan niet stilleggen van de competitie tot na de Kerst, of zelfs het nieuwe jaar.

Reden is waarschijnlijk de oprukkende omikron-variant, die besmettelijker lijkt te zijn. Maar liefst 42 spelers verdeeld over de 20 Premier League-clubs testten positief, het hoogste aantal sinds het uitbreken van de coronapandemie.

De Premier League, de hoogste voetbalcompetitie in Engeland, gaat tijdens de feestdagen gewoon door. Traditioneel wordt daar tijdens de Kerstdagen en Oud en Nieuw gevoetbald, maar dit jaar waren daar twijfels over door de vele coronabesmettingen.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp, die zondag onder andere Virgil van Dijk miste door corona tegen Tottenham Hotspur (2-2 gelijkspel), snapt niks van de beslissing: "Het is onmogelijk, we hebben de spelers gewoonweg niet. Op Tweede Kerstdag en twee dagen later spelen is gewoon niet mogelijk, tuurlijk willen we spelen maar we zullen hulp nodig hebben om die wedstrijden te kunnen spelen".

Nog steeds volle stadions

Wat ook ongewijzigd blijft, is dat publiek is toegestaan bij de wedstrijden in de Premier League. Als één van de weinige competities ter wereld zijn de stadions voor 100% gevuld, en dat blijft ook zo tijdens de kerstdagen en Oud en Nieuw. Wel moet er een coronatoegangsbewijs worden getoond.