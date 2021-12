Schaatslegende Paping (90) overleden, winnaar zwaarste tocht der tochten

In februari spraken we ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag met Reinier Paping. Bekijk hier dat gesprek:

De twaalfde Elfstedentocht op 18 januari 1963 gaat de boeken in als de zwaarste en meest legendarische ooit. Andere Tijden Sport maakte een reconstructie met winnaar Paping, die weinig last leek te hebben van de barre omstandigheden.

In Harlingen lag hij drie minuten voor op zijn achtervolgers, in Franeker was de voorsprong opgelopen tot zo'n tien minuten. Paping had die dag enkel wat studentenhaver, een metworst en een stuk chocolade op zak.