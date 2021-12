Weer megaboete voor Chinese influencer; 'Viya' moet 1,34 miljard yuan betalen

Viya heeft inmiddels haar excuses aangeboden in een video op het Chinese sociale medium Weibo. "Ik accepteer de boete van de belastingdienst volledig", zegt ze in de video. "Het spijt me enorm." Ze zou vanavond in een livestream cosmetische producten verkopen, maar het evenement op Taobao is geannuleerd.

De 36-jarige influencer verkoopt in livestreams op Taobao, de Chinese online marktplaats van internetgigant Alibaba, voor miljarden yuan aan producten. Viya - echte naam Huang Wei - heeft volgens een belastingbureau in Hangzou een deel van haar inkomen in 2019 en 2020 niet opgegeven.

Correspondent Sjoerd den Daas over de megaboetes:

"In deze tijd ligt vrijwel iedereen die een groot publiek bereikt onder het vergrootglas, ook influencers gaan voor de bijl. Peking wil orde op zaken stellen in een sector die veel aanzien geniet, en waar veel geld wordt verdiend. Livestreaming heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen in China. Veel grote influencers hebben hun eigen lijnen opgezet, onder wie Viya.

Veel meer dan dat er belastingfraude is gepleegd, wordt er niet over gezegd in de strak gecontroleerde staatsmedia, maar dit past wel in een patroon. Recentelijk begonnen de autoriteiten een campagne om af te rekenen met 'het excessieve'. Gemeenschappelijke welvaart, luidt die campagne, die erop gericht is om welvaart beter te verdelen en excessen aan te pakken.

Of ze in de fout is gegaan of dat er andere redenen zijn waarom ze nu wordt aangepakt, kunnen we niet controleren, maar er is weinig wat ze in deze situatie lijkt te kunnen doen, anders dan te erkennen dat ze fouten heeft gemaakt en hopen daarmee extra trammelant te voorkomen."