Toch nog NK veldrijden: Rucphen neemt organisatie over van Zaltbommel

Het leek er even op dat er voor het tweede jaar op rij geen NK veldrijden konden plaatsvinden. In verband met de huidige coronamaatregelen en het verlengen van de lockdown besloot Zaltbommel vier dagen geleden de organisatie terug te geven. Wielerbond KNWU heeft nu Rucphen bereid gevonden de organisatie over te nemen.

De elite en beloften zullen op zondag 9 januari om de nationale titels strijden. In verband met de coronamaatregelen staat er geen publiek langs de route in Rucphen. De NK zijn live te volgen bij de NOS.

Afgelopen weekend waren er ook al een wereldbekerwedstrijden in de Brabantse plaats. Het parcours van dit evenement kan grotendeels intact gelaten worden voor de NK van volgende maand.

De KNWU besloot, na het terugtrekken van Zaltbommel, dat de NK in 2023 alsnog in de Gelderse plaats gehouden gaan worden.

Twee jaar geleden

De laatste nationale titels in het veldrijden werden in januari 2020 eveneens verdeeld in Rucphen. Ceylin del Carmen Alvarado pakte het goud bij de vrouwen, terwijl Mathieu van der Poel de titel bij de mannen voor zich opeiste.