GGD: honderden inwoners van Drenthe en Friesland kregen foutieve coronatestuitslag

Bij een laboratorium dat coronatesten analyseert voor de GGD is een fout gemaakt, waardoor enkele honderden inwoners van Drenthe en Friesland een foutieve testuitslag hebben gekregen, meldt de GGD.

Zo'n 140 mensen die een negatieve testuitslag kregen, bleken toch besmet te zijn met het coronavirus. En 133 mensen die een positieve testuitslag kregen, hadden juist geen corona.

Volgens het lab Royal GD in Deventer, dat de coronatesten onderzoekt, zijn de onjuiste uitslagen begin december veroorzaakt door "menselijke fouten". De fouten werden afgelopen vrijdag ontdekt. Er werden toen positieve monsters getest om te kijken of de mensen besmet waren met de omikronvariant. Daarbij bleek dat enkele monsters helemaal niet positief waren.

Persoonlijk op de hoogte gebracht

De GGD'en in Friesland en Drenthe weten bij welke personen de testuitslagen niet correct zijn. Iedereen wordt persoonlijk door iemand van de GGD op de hoogte gebracht, om op die manier ook vragen te kunnen beantwoorden.

"We hebben nog niet iedereen telefonisch kunnen bereiken", zegt manager testen en vaccineren Marjon Feenstra tegen RTV Drenthe. "Ook heeft iedereen een e-mail gekregen met daarbij een brief als bijlage. Wie geen e-mail heeft gekregen, hoort niet tot de groep die van de fout de dupe is geworden."

Het lab in Deventer doet extra onderzoek om de omvang van de onjuiste testuitslagen definitief vast te stellen. De GGD'en verwachten in de loop van vandaag te weten om hoeveel mensen het precies gaat.