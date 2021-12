De uitzending van 20 december

Woensdag komt de Raad van State met een belangrijke uitspraak rond de Stint. Centraal staat de vraag: heeft de minister de Sint na het ongeluk in Oss onterecht van de weg gehaald en moet ze een schadevergoeding betalen? Bij dat ongeluk kwamen in 2018 vier kinderen om het leven . De minister vindt dat een schadevergoeding niet aan de orde is, de Stint-fabrikant en de kinderopvang vinden van wel. Komt er deze week een einde aan het slepende juridische gevecht?

Na drie jaar nog steeds juridisch gevecht over Stint

Hoe gaat het met voorloper boostercampagne?

In Israël begonnen ze veel eerder met boosteren. Namelijk in de zomer al. Hoe gaat het daar nu met de coronabesmettingen? We bespreken het met correspondent Ties Brock.

In Nederland wordt ondertussen het tempo opgevoerd van het zetten van boosters. Welke rol zouden huisartsen kunnen spelen bij het zetten van die boosters? Te gast in de studio is huisarts en epidemioloog Dennis Mook-Kanamori.