Korstanje en De Waard naast podium, Kromowidjojo op medaillekoers op sprint

Nyls Korstanje is er bij de WK kortebaan in Abu Dhabi niet in geslaagd zich naar het podium op 50 meter vlinderslag te zwemmen. Hij eindigde in de finale in 22,39 - slechts 0,04 boven zijn Nederlands record - als zesde. De titel ging naar Nicholas Santos, die na 21,93 aantikte. Het was voor de 41-jarige (!) Braziliaan na 2012 en 2018 zijn derde wereldtitel. Hij troefde Dylan Carter uit Trinidad en Tobago met 0,05 af.

De Italiaan Matteo Rivolta, die eerder deze WK de titel won op de dubbele afstand, werd derde in 22,02. Szebasztián Szabó, regerend Europees kampioen op de korte- en de langebaan, werd slechts vierde. MacNeil ontneemt Toussaint record Maaike de Waard kwam op de 50 meter rugslag dichter bij het podium. In de finale, waarin de al uitgeschakelde wereldrecordhoudster Kira Toussaint ("De pijp is leeg") ontbrak, finishte ze als vijfde in 25,99. Dat was 0,13 langzamer dan de bronzen Louise Hansson uit Zweden. De spotlights gingen echter in de richting van Maggie MacNeil die niet alleen naar het goud zwom, maar ook nog eens het record van Toussaint verpulverde. De 21-jarige vlinderslagspecialiste tikte aan na 25,27, ruim onder de 25,60 van de Nederlandse voor wie het dus dubbel balen was. Kylie Masse maakte het Canadese feestje compleet door met 25,62 het zilver voor zich op te eisen. Kromowidjojo als derde naar finale Ranomi Kromowidjojo en Kim Busch kwamen in actie op de 50 meter vrije slag. De halve finales vormden voor Busch, die met 24,43 de op een na langzaamste tijd neerzette, het eindstation, maar Kromowidjojo mag nog blijven hopen op een vijfde wereldtitel op rij op dit nummer. Haar 23,54 werd alleen overtroffen door de Poolse Katarzyna Wasick (23,41) en het Zweedse fenomeen Sarah Sjöström (23,30).

Tessa Giele slaagde er op de sterk bezette 100 meter vlinderslag niet in de laatste schifting te overleven, maar kon toch met opgeheven hoofd uit het water klimmen. Met 56,88 bleef ze dik onder haar persoonlijke record dat ze in de series op 57,24 had gebracht. MacNeil, die later op de middag schitterde op de 50 meter rugslag, was met 55,45 de snelste in de halve finales. Finaleplaats Pijnenburg op koningsnummer Stan Pijnenburg plaatste zich knap voor de eindstrijd van de 100 meter vrije slag. Na zijn 47,13 in de series van het koningsnummer tikte hij in zijn halve finale als vijfde aan in 46,60.

Dat bleek de zevende tijd te zijn in het veld van de zestien zwemmers, van wie Alessandro Miressi met 45,58 als enige onder de 46 seconden wist te blijven. De Italiaan, de Europees kampioen van 2018 op de langebaan, eindigde in de olympische finale van Tokio als zesde. Arno Kamminga haalde op de valreep de finale van de 50 meter schoolslag. De nummer drie van de 100 meter en nummer twee van de 200 meter kwam in de halve finales tot 26,21 en deelde daarmee de zevende plaats met de Oostenrijker Bernhard Reitshammer. Ilya Sjymanovitsj, de Witrussische wereldkampioen op de 100 meter, plaatste zich met 25,55 als snelste voor de eindstrijd.