Joe Biden accepteert nominatie met accent op eenheid en verbinding

Op de slotavond van de (virtuele) partijconventie van de Democraten heeft Joe Biden formeel zijn kandidatuur voor het presidentschap geaccepteerd. In een toespraak waarin hij zichzelf vooral neerzette als verbinder, gebruikte hij verschillende keren het woord 'hoop'. "Er is te veel woede, te veel angst, te veel verdeeldheid", zei hij. Hij spoorde, zoals bijna alle sprekers op de conventie, mensen aan om hoe dan ook te gaan stemmen en zei dat hij president wil zijn van alle Amerikanen. Eenheid was een belangrijk thema in zijn speech.

Harde kritiek had hij op president Trump, die hij verantwoordelijk stelde voor de ruim 170.000 coronadoden die de VS tot nu toe heeft moeten tellen. "De president heeft gefaald bij zijn belangrijkste taak: hij heeft nagelaten ons te beschermen", aldus Biden. "Dat is onvergeeflijk."

In een zorgvuldig georkestreerde serie opgenomen toespraken werd Biden op het schild gehesen door een reeks partijprominenten, onder wie zijn voormalige tegenstanders in de strijd om de kandidatuur, zoals Pete Buttigieg, Cory Booker en miljardair Michael Bloomberg.

Ook burgemeester Keisha Lance Bottoms van Atlanta, een partijprominent bij de Democraten, kreeg de ruimte om de kwaliteiten van Biden uit te meten. De 77-jarige oud-vicepresident loopt al een halve eeuw mee in de Amerikaanse politiek en deed twee keer eerder, in 1988 en 2008, een vergeefse greep naar de presidentskandidatuur.

Diversiteit

De conventies, normaal gesproken strak geregisseerde shows in grote hallen vol juichende en eindeloos applaudisserende partijgangers, zijn door de coronacrisis noodgedwongen gereduceerd tot tv-shows, die in de VS avond aan avond op prime time worden uitgezonden.

De Democraten hebben deze week laten zien waar ze in de campagne in het najaar op zullen inzetten: zo veel mogelijk mensen bewegen om hun stem uit te brengen, waarbij diversiteit een belangrijk thema is en ze zich ook nadrukkelijk richten op vrouwelijke kiezers en kiezers van kleur. Gisteravond, bij de aanvaardingstoespraak van Bidens running mate Kamala Harris, waren er met uitzondering van oud-president Obama uitsluitend vrouwelijke sprekers, een unicum.

Wonden niet geheeld

De wonden van vier jaar geleden, toen Hillary Clinton de verkiezingen met een minimaal verschil verloor van president Trump, zijn nog niet geheeld. Clinton wees er in haar eigen toespraak gisteravond op dat "het niet nog eens 'had-ik-maar, kon-ik-maar, als-ik-maar'-verkiezingen" mogen worden.

Veel Amerikanen willen vanwege het coronavirus per post stemmen. Daarover is veel te doen, mede omdat Trump de laatste weken bij herhaling verkondigt dat dat fraude in de hand kan werken. Met hun conventie van deze week hebben de Democraten de aanval ingezet tegen die bewering. Volgende week is de beurt aan de Republikeinen, die dan online de ruimte krijgen om hun kandidaat, president Trump, te lanceren.

De verkiezingen zijn, zoals elke vier jaar, op de dinsdag na de eerste maandag in november. Dit jaar is dat op 3 november.