Nederlanders blijven welkom in buurlanden, maar vraag is hoelang

Dat mag, maar houd je aan de regels, zei demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid bij de aankondiging van de nieuwe coronaregels. "In alle Europese landen worden ongeveer dezelfde maatregelen genomen", zei hij, maar in onze buurlanden kan op dit moment nog beduidend meer. En daar maken veel mensen dankbaar gebruik van - al is de vraag hoelang het nog kan.

Burgemeesters in Belgische en Duitse grensgemeenten verwachten de komende weken veel mensen uit Nederland te ontvangen. Door de harde lockdown besluiten veel Nederlanders een dagje (of langer) naar België of Duitsland te gaan, om uit eten te gaan, te kerstshoppen of een bioscoop, theater of kapper te bezoeken.

Antwerpen kreeg afgelopen weekend heel wat Nederlanders op bezoek. "Wir schaffen das", zei burgemeester Bart De Wever hierover. Hoewel de toestroom van Nederlanders altijd groot is in de Belgische stad, nam hij nu extra maatregelen tegen de drukte. Zo controleerden stewards op het gebruik van mondkapjes en werden mensen erop geattendeerd dat ze afstand moeten houden.

Burgemeester Wolfgang Gebing doet een beroep op het gezond verstand en vraagt Nederlanders niet massaal de grens over te steken. "Mocht het toch problematisch worden, dan zou de federale regering reisbeperkingen moeten overwegen. Maar op dit moment zijn Nederlanders van harte welkom in onze stad."

"In december is het traditioneel druk, onder meer door Nederlandse bezoekers", laat een woordvoerder van het toerismebureau van Oberhausen in Duitsland weten. "Ook nu zien we Nederlandse dagjesmensen, maar nog wel minder dan vóór corona."

Ook in Brugge, Hasselt en Gent was het gisteren "gezellig druk", zeggen verslaggevers van VRT.

Frictie

Voor Nederlandse ondernemers doet het natuurlijk pijn dat het publiek de oversteek naar België en Duitsland maakt. Dat zou voor onderlinge spanningen kunnen zorgen, zegt woordvoerder Marie-Lou Perou van Euregio, waarin Twentse, Achterhoekse en Duitse grensgemeenten vertegenwoordigd zijn. "Dat kan voor frictie zorgen terwijl de verhoudingen goed zijn."

Perou benadrukt dat het niet verboden is om de grens over te steken. "Maar wij roepen mensen op hun gezond verstand te gebruiken. Volg de regels waar je naartoe gaat." Vooral voor mensen die in de grensgebieden wonen kan de situatie volgens Perou even wennen zijn. "Voor hen is het het heel gewoon om even de grens over te gaan om te winkelen en tanken."

Zij ziet dat er grote behoefte is aan aan duidelijke informatie over hoe de coronaregels in Duitsland afwijken. "Dat varieert van lichtelijk verschillend tot verschillend. Je moet het vaak aan mensen uitleggen."

Weinig annuleringen, juist veel boekingen

De zorgen over de omikronvariant hebben bij touroperators niet tot massale annuleringen geleid. "Dat gebeurde wel na vorige persconferenties met negatief nieuws, maar nu zijn er nauwelijks annuleringen", zegt Wil Joosten van Slangen Reizen.

Het touringcarbedrijf uit Kerkrade vervoert de komende week zo'n 2000 mensen richting kerstmarkten in Düsseldorf en Oberhausen en naar Disneyland Parijs. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2019, het laatste pre-coronajaar.

De Jong Intra Vakanties ziet niet per se een toename in busreizen naar Duitse kerstmarkten, maar zag de laatste dagen wel een forse toename in last minute stedentripjes, bijvoorbeeld naar Berlijn. Met name Spaanse steden als Malaga, Valencia en Barcelona en ook Dubai en Curaçao zijn in trek. "Gisteravond werd nog een reis naar Praag geboekt, die vandaag al vertrekt."

Vraag is: hoelang kan dit nog?

In het deelstaatparlement van Noordrijn-Westfalen klinken intussen geluiden vanuit de oppositie om het toerisme vanuit Nederland aan banden te leggen. De leider van de Groenen noemt het "volkomen absurd" dat Nederland in een volledige lockdown zit, terwijl ze over de grens alle winkels kunnen bezoeken.

Districtsbestuurder Marc-André Burgdorf van de deelstaat Nedersaksen vreest de komst van Nederlandse shoppers. Hij roept daarom Nederlanders op om thuis te blijven, zegt hij tegen de omroep NDR. Ook de winkeliersvereniging van Osnabrück-Emsland vindt dat het winkeltoerisme aan banden moet worden gelegd, hoewel die blij is met elke euro omzet.

Ook de gouverneur van de provincie Antwerpen roept Nederlanders op niet meer naar haar land te komen. "Respecteer de maatregelen van je eigen land en zak niet af naar hier", zegt ze tegen de VRT.

Het is daarom maar de vraag of de teugels ook in België en Duitsland worden aangehaald. In Duitsland wordt morgen overlegd over mogelijke nieuwe coronaregels, maar de nieuwe minister Lauterbach van Volksgezondheid heeft een lockdown voor de Kerstmis al uitgesloten. In België, waar de coronacijfers dalen, wordt woensdag overlegd over de coronasituatie.