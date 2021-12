Podcast De Dag: mentaal sterker door de pandemie

De nieuwe harde lockdown is na bijna twee jaar meebewegen met de coronamaatregelen, de moed erin houden en een heleboel vaccinaties verder, voor veel mensen een harde klap. Corona zorgt al vanaf het allereerste begin in vlagen voor veel stress en iedereen zoekt naar manieren om zich er mentaal niet onder te laten krijgen.

In De Dag een gesprek met Hugo en Suzan die in maart vorig jaar, toen de eerste harde lockdown werd ingesteld, in de podcast heel open vertelden over de angstige gedachtes die de pandemie toen bij ze opwekte. Hugo is hypochonder en Suzan is gevoelig voor angsten en depressies. En opmerkelijk, bijna twee jaar later zeggen zij beiden dat de pandemie ze juist heeft geholpen om zich beter te voelen.

